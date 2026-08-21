Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ан-3 на Сахалине

Фото: Telegram/Новости Сахалина и Курил/sakhalin_smi

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Причиной инцидента стала техническая неисправность.

После жесткого приземления самолета Ан-3, на борту которого находились семь человек, началась проверка. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила Сахалинская транспортная прокуратура.

В надзорном органе заявили, что воздушное судно с пятью парашютистами и двумя членами экипажа село экстренно село из-за технической неисправности.

«Сахалинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства произошедшего, организована транспортная проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка подготовке судна к вылету и действиям членов экипажа», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Дальневосточная прокуратура инициировала проверку эксплуатанта со стороны окружного Ространснадзора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет Ан-3 экстренно сел в населенном пункте Зональное из-за возгорания двигателя. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Пилот самолета посадил воздушное судно в поле.

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