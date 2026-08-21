Возраст не важен: Успенская рассказала, каким должен быть ее муж

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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При этом обеспечивать своего потенциального партнера она больше не собирается.

Сердце певицы Любови Успенской примет только умного, доброго и понимающего мужчину. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем большом летнем концерте в Москве.

«Он должен быть очень умным, добрым, он должен понимать и любить то, что мне нравится — мои увлечения. И чтобы я любила его увлечения», — заявила исполнительница.

Артистка подчеркнула, что для нее не имеет значения, старше или младше будет ее будущий партнер. По ее словам, возраст потенциального избранника не играет ключевую роль.

«Он может быть моложе, может быть и старше. Самое главное — чтобы мне было с ним интересно», — уточнила Успенская.

При этом брать на себя финансовую нагрузку артистка не собирается. Она заявила, что «и так 30 лет одного обеспечивала». В то же время, певица уверена, что любовь может существовать и без денег.

Ранее Успенская назвала качества, которыми должен обладать будущий муж ее дочери Татьяны Плаксиной. По ее словам, он должен быть достойным человеком.

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