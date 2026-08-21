Самолет экстренно сел в поле на Сахалине

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Воздушное судно загорелось.

Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в населенном пункте Зональное в Сахалинской области. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что воздушное судно вынужденно приземлилось из-за возникшей технической неисправности, произошло возгорание двигателя. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет, уточнили в МЧС.

Отмечается, что пилот самолета посадил его в поле.

Ранее 5-tv.ru писал об экстренной посадке китайского пассажирского лайнера, который летел из Пекина в Манчестер. Самолет приземлился в красноярском аэропорту Емельяново. Инцидент обошелся без погибших, раненых и разрушений, всем находившимся на борту гражданам сотрудники аэропорта оказали необходимую помощь.

До этого самолет, следовавший из Хабаровска в Новосибирск, был вынужден сесть в аэропорту Братска из-за мужчины, устроившего дебош на борту. Сразу по прилете воздушного судна пассажира задержали полицейские.

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