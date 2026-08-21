«Он так радовался»: Любовь Успенская рассказала о примирении с Ильей Резником
Успенская рассказала о примирении с Резником, с которым не общалась 30 лет
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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При этом артистка исключила дружбу с коллегами по шоу-бизнесу.
Певица Любовь Успенская сообщила о примирении с народным артистом России Ильей Резником, с которым не общалась 30 лет. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем большом летнем концерте в Москве.
По ее словам, прославленный поэт-песенник сильно обрадовался восстановлению отношений. Сама артистка увидела в этом событии добрый знак.
«Я недавно помирилась с поэтом Ильей Резником. 30 лет мы были в ссоре, мы с ним помирились. Он так радовался и говорил о том, что хочет, чтобы я пела все его песни», — сказала она.
При этом королева шансона подчеркнула, что больше ни с кем не собирается мириться. Она также отметила, что не верит в дружбу в шоу-бизнесе.
«У меня считанные люди, но это же не весь шоу-бизнес. Это Коля Басков, Леша Чумаков, Леня Агутин, Глюкоза», — добавила артистка.
Ранее Успенская заявила о желании поскорее стать бабушкой. Кроме того, она рассказала о пятимесячной дочери ее домохозяйки, которая вместе с мамой живет в доме певицы.
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