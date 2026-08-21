«Не дешевка»: Успенская назвала главные качества идеального мужа для дочери

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Нынешний избранник девушки уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Российская певица Любовь Успенская хочет видеть рядом со своей дочерью Татьяной Плаксиной джентльмена, который будет уважать свою избранницу. Критериями она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем большом летнем концерте в Москве.

«Я очень справедливая. И если я вижу, что человек достойный и уважительно относится к моей дочери, джентльмен, широкий, добрый, не дешевка, и если он стремится к чему-то, у него все получится», — сказала звезда.

Артистка отметила, что нынешний избранник Татьяны Артем Москвин уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. По словам исполнительницы, он проявляет внимание к возлюбленной, а также не забывает про ее маму.

«Чем покорил? Он приходит домой как джентльмен: приносит корзину цветов мне, корзину цветов Татьяне и корзину цветов домработнице», — пояснила Успенская.

Сама Татьяна, пришедшая поддержать звездную маму, рассказала, насколько для нее важно, чтобы Любовь одобряла ее выбор в личной жизни. Девушка уверена, что без ее поддержки в семье не будет царить гармония. Она добавила, что партнер так или иначе становится частью семьи, а если мама его не одобряет, то на это есть причины.

Ранее Успенская осудила Артема за несвоевременность. Артистка заявила, что мужчина должен был появиться в жизни ее дочери намного раньше.

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