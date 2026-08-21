В Мордовии мужчина поджег спящего знакомого в гараже после пьянки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Решается вопрос о его аресте.

Житель Мордовии жестоко расправился со своим знакомым, пока тот спал. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ Следственного комитета России.

Трагедия произошла 17 августа в населенном пункте Ичалки Ичалковского района. Мужчины вместе распивали алкоголь в недостроенном гараже. Когда один из них уснул, второй облил его бензином и поджег. От полученных травм он умер на месте.

«В правоохранительные органы о произошедшем сообщил местный житель, на территории которого происходило распитие спиртных напитков», — говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что обвиняемый сознался в случившемся на допросе, а также рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Мужчине предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Решается вопрос о его аресте.

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