«Я к Сереже собираюсь»: Киркоров предпочел концерты Лазарева шоу Уэста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Выступления российского и американского артистов пройдут в Северной столице в один день.

Народный артист России Филипп Киркоров пропустит шоу американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге ради концертов певца Сергея Лазарева. Об этом он сообщил в беседе с изданием StarHit во время открытия «Новой волны — 2026» в Казани.

«Там же Сережа Лазарев. Я к Сереже собираюсь. <…> Я — поклонник Сережи Лазарева», — сказал поп-король отечественной эстрады.

Исполнитель также уточнил, что собирается побывать на всех трех запланированных выступлениях Лазарева.

В понедельник, 17 августа, было объявлено о проведении концертов Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Рэпер планирует выступить дважды — 10 и 11 октября. Предстоящий визит исполнителя вызвал ажиотаж среди его поклонников — все билеты на оба мероприятия были раскуплены практически моментально.

При этом в эти же дни в Санкт-Петербурге состоятся концерты Лазарева — они пройдут на «СКА Арене» с 9 по 11 октября. Артист подчеркнул, что не намерен переносить свои выступления из-за шоу Канье.

«9-10-11 октября мои шоу в Санкт-Петербурге состоятся по плану. Билетов на 10 и 11 октября давно уже нет, поэтому мы даже объявили дополнительный концерт 9 октября, так что концерты Канье (если они действительно будут) никак не помешают нашей встрече целых три дня подряд», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее заслуженный артист России SHAMAN отказался от дуэта с Уэстом. Исполнитель также раскрыл причину нежелания выступать с американским рэпером.

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