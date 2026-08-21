Покойный Вэл Килмер «снялся» в новом фильме

Фото, видео: www.globallookpress.com/AdMedia; 5-tv.ru

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Звезду «Бэтмена» возродили для киноленты с помощью искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект оживил американского актера. Нейросети вернули на большой экран Вэла Килмера. Причем ровно таким, каким его помнят в молодости. В прошлом году его утвердили на роль в фильме «Глубоко, как в могиле». Килмер подписал контракт, но так и не смог принять участие в съемках, умер от пневмонии.

Тогда создатели картины, получив согласие родственников, с помощь ИИ сгенерировали образ актера. В фильме его 30-летний цифровой двойник сыграл католического священника и даже заговорил на языке индейцев.

Современные разработки уже помогали артисту вернуться на экран при жизни. В 2022 году он снялся в продолжении фильма «Топ Ган», где вновь исполнил роль лейтенанта Тома «Айсмена» Казански. После трахеотомии, проведенной еще в 2014 году из-за рака горла, актер практически потерял голос, однако технологии позволили восстановить его звучание.

Как писал 5-tv.ru, звезда фильма «Бэтмен навсегда» скончался в возрасте 65 лет.

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