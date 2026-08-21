Изобразившей «Смешариков» на детской площадке девочке пришлось смывать рисунок

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тульские чиновники обвинили ребенка в вандализме.

Детские рисунки из небольшого города Болохово — это в Тульской области — прославились на всю страну. Девочку, которая изобразила «Смешариков» на игровой площадке, обвинили в вандализме. Ей грозит уголовное дело. За ребенка вступились и соседи, и чужие люди в соцсетях, и даже губернатор региона. Но местные чиновники пока непреклонны. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков искал грань между творчеством и хулиганством.

Три дня Ксения рисовала на детской площадке мелками мультяшных героев для детей. Но в администрации Болохово решили: это не творчество, а порча муниципального имущества.

Обычная детская площадка. Три красивых рисунка — персонажи популярного мультфильма. Власти признали это вандализмом. Провели собственное расследование: изучили рисунки, краску, подняли записи с камер.

Фотографии рисунков администрация опубликовала в соцсетях, напомнив, что за подобное предусмотрена ответственность — штраф или обязательные работы. Заявление направили в полицию.

«Я дико испугалась. Если честно, мне дико печально, что мне придется стирать мой труд», — рассказала Ксения Щендрыгина.

Убрать пастель на резиновом покрытии — непросто, но деваться некуда. Власти предложили родителям Ксюши добровольно вернуть площадке прежний вид.

«Девушка представилась работником администрации и сказала, что за эти рисунки моему ребенку будет предъявлено две статьи — „Вандализм“ и о причинении ущерба», — сообщила мама девочки Любовь Щендрыгина.

Правда, в этом с чиновниками не согласны юристы, советуют не спешить с такими формулировками.

«Она явно не стремилась продемонстрировать пренебрижительное отношение. При этом сам по себе рисунок еще не доказывает вандализм», — указал юрист Захар Жильков.

Ксения — самоучка, учится рисовать по роликам в интернете. Это ее первый самостоятельный большой проект. Поэтому, считают профессиональные художники, девочку надо было не пугать, а поддержать.

«Все это делалось от души. Приходит дядя злой и говорит: ага, значит, плати штраф. Ребенка это может не только травмировать, вообще перебить ему все будущее», — считает руководитель художественной школы Сергей Морозов.

Лично пообщаться с главой города нам не удалось. Марины Чуйкиной на месте не оказалось. Секретарь — молчит.

Заместитель главы администрации все же объяснила позицию чиновников: дело не в самих рисунках, а в покрытии площадки.

«Это было не на асфальте, это было на покрытии, которое не предусмотрено для рисунков», — заявила заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Ольга Стрельникова.

Болохово — небольшой город под Тулой, около девяти тысяч жителей. Бюджет прошлого года — 35 миллионов рублей. А такое покрытие стоит миллион, а то и полтора. Чиновники действительно обязаны следить за муниципальным имуществом, но здесь они — переусердствовали. Это подтвердил губернатор Тульской области.

«Порядок, конечно, должен быть, но не надо доходить до абсурда. Обязательно направим усердие местной власти в нужное русло», — подчеркнул губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Пока взрослые выясняют, где заканчивается творчество и начинается порча муниципального имущества, Ксения получила свой первый серьезный урок.

«Конечно, это смешно звучит, что это вандализм. Совсем не это. Надо, наоборот, поощрять детей это делать», — призвал скульптор, народный художник РФ Салават Щербаков.

Правда, теперь о юной художнице знают далеко за пределами Болохово. Ей пишут незнакомые люди, поддерживают, присылают подарки. Съемочная группа тоже приехала не с пустыми руками.

«Смотри, это мишка, зовут его Изи — сокращение от „Известий“. В общем, твори», — обратился к Ксении корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

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