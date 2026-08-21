Загадка гибели Оганяна: следствие выделило основную версию

Фото, видео: Вконтакте/Дмитрий Оганян; 5-tv.ru

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Тело музыканта с отрубленной кистью нашли на Васильевском острове.

Шокирующая история из Петербурга, где трагически погиб бас-гитарист «Кукрыниксов» Дмитрий Оганян. Его тело обнаружили на Васильевском острове, а рядом нашли отрубленную кисть. Близкие музыканта сразу вспомнили о болезни, которая несколько лет разрушала его руки и лишала возможности играть на инструменте. Информацию о последних часах жизни Оганяна выяснил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Страшная находка на пляже: отрубленная человеческая рука, рядом топор и камень со следами крови. Из воды достали тело мужчины. Личность погибшего установили быстро. Это известный в Северной столице бас-гитарист, экс-участник группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян.

Это довольно безлюдное место в Василеостровском районе Петербурга. До ближайших жилых домов несколько километров. Небольшой безымянный водоем. Тело музыканта обнаружили в трех метрах от берега.

Основная версия, по которой сейчас работают следователи, одновременно шокирующая и драматичная: Оганян сам отрубил себе руку и затем свел счеты с жизнью. Причиной такого отчаянного шага могла стать серьезная болезнь музыканта.

Запись концерта группы Xselen, в которой Дмитрий Оганян играл в последние годы: бас-гитарист периодически отдергивает руку от инструмента. Видно, что ему больно. По словам его коллеги по группе «Бригадный подряд» Анатолия Скляренко, болезнь прогрессировала больше трех лет. Оганян страдал от трещин на пальцах на обеих руках из-за тяжелого кожного заболевания.

«Просто так играть на гитаре он не мог. Он носил специальные такие насадки резиновые, чтобы можно было играть на бас-гитаре. Кисти рук у него были полностью поражены. Я не знаю, чем, я сказать это не могу. Он мазал постоянно какой-то мазью. Страдал этим, но не показывал вида, боли. Подчеркиваю, он был крайне позитивным, хорошим человеком», — сказал бывший коллега Дмитрия Оганяна по группе «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко.

Дмитрий Оганян окончил петербургскую консерваторию, первый инструмент — виолончель. Она и стала своеобразным билетом в рок-музыку и свела его с группой «Кукрыниксы». Благодаря ей он познакомился с Алексеем Горшеневым, который записал песню, где было соло виолончели. В 1997-м Оганян встал за бас-гитару — вместе они отыграют 20 лет.

Даже на концертах через боль он улыбался. Жизнерадостный, знающий тысячи анекдотов — так о музыканте отзываются его коллеги.

«Дима, как его называли, Дима Вагон, был довольно приятным в общении с человеком, жизнерадостным человеком. И, конечно, сегодняшняя новость, она очень сильно потрясла», — отметил директор ДК имени Горбунова Алексей Ларин.

«Мы все знаем, каким Дима был жизнерадостным, веселым человеком. Понятное дело, что в его жизни, насколько я знаю, тоже было достаточно много трагедий», — сказал лидер рок-группы «Пилот» Илья Черт.

В интервью на фестивале «Мир без наркотиков» в Санкт-Петербурге в 2014 году Дмитрий Оганян рассказывал о своей зависимости и сложном периоде отказа от наркотиков.

«Можно, конечно, назвать зависимости чрезмерным увлечением. Но увлечение — это то, что влечет, а зависимость — то, что тянет назад, держит, прижимает, не дает тебе дальше двигаться», — говорил Оганян.

Причину смерти Дмитрия Оганяна выясняют судмедэксперты. Его давний друг лидер «Кукрыниксов» Алексей Горшенев у себя в соцсетях объявил сбор в поддержку семьи музыканта. У Дмитрия Оганяна осталась жена и трое детей.

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