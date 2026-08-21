Довольна результатом: Акиньшина показала стройную фигуру после четвертых родов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Актриса в мае родила ребенка от Данилы Козловского.

Российская актриса Оксана Акиньшина похвасталась успешным восстановлением фигуры после родов. На своей странице в социальной сети артистка разместила снимок, показывающий результаты ее работы над формой. Об этом сообщает издание 7Дней.ру.

Фото: Instagram*/akinshok2013

На фото, которое было сделано в ванной, Акиньшина предстала в коротком облегающем топике белого цвета и черных лосинах. Выбранный для селфи наряд подчеркивает ее стройную фигуру. Судя по улыбке, актриса осталась довольна достигнутым результатом.

Акиньшина в мае 2026 года родила сына Лео от актера Данилы Козловского. Беременность артистка держала в тайне, однако в феврале ее заметили с округлившимся животом на опере «Евгений Онегин» в Париже. Позже стало известно о том, что узаконила свои отношения.

Помимо новорожденного Лео, у Оксаны есть еще три ребенка от других браков: сын Филипп появился на свет в 2009 году от Дмитрия Литвинова. Еще один сын Константин, а также дочь Эмми родились, когда Акиньшина была замужем за продюсером Арчилом Геловани. Оба проживают с отцом в Грузии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Роман Курцын опроверг информацию о конфликте с Акиньшиной во время съемок картины «Сказочные выходные». О напряженных отношениях двух артистов до этого говорил режиссер ленты Федор Бондарчук.

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