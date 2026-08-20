Поезд сбил подростка на станции «Мещерская» МЦД-4

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пострадавшего вытащили из-под платформы и передали врачам.

Подросток попал под поезд на станции «Мещерская» МЦД-4. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По словам собеседника канала, юношу 2011 года рождения достали из-под платформы. По имеющимся данным, подросток выжил, его госпитализировали, предварительный диагноз — открытая черепно-мозговая травма.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новосибирской области под колесами поезда погиб несовершеннолетний. Инцидент произошел возле платформы Обь Западно-Сибирской железной дороги.

По предварительным данным, погибшим стал мальчик 2012 года рождения. Транспортная прокуратура сообщила, что полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности на железной дороге и работы органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, следователи организовали доследственную проверку по факту возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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