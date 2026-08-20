Средства ПВО за день ликвидировали 64 дрона ВСУ
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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БПЛА уничтожили над пятью регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей.
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 64 вражеских беспилотника над территорией РФ. Об этом в канале в мессенджере МАКС сообщило Минобороны России.
«В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что дроны противника ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом. Кроме того, часть БПЛА сбили над акваториями Азовского и Черного морей.
Боевики Вооруженных сил Украины продолжают предпринимать попытки нанести удары по объектам на территории России. Для этого киевский режим использует как беспилотники, так и ракеты. Целями боевиков становятся гражданская инфраструктура, многоквартирные дома и пассажирские автобусы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки ВСУ на Крым погибли два человека, еще четверо получили ранения, в том числе ребенок.
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