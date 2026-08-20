В России изменятся правила для гражданской авиации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Нововведения вступят в силу 1 сентября и затронут несколько аспектов работы воздушного транспорта.

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила для гражданской авиации, которые затронут безопасность полетов, регистрацию воздушных судов и проведение проверочных процедур. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

Для вертодромов введут новые требования по аварийно-спасательной и противопожарной безопасности. Они определяют, как должны быть подготовлены службы, техника и порядок действий при чрезвычайных ситуациях.

Также обновятся правила регистрации гражданских воздушных судов. В Минтрансе уточнили, что такие изменения направлены на повышение прозрачности процедур учета.

Кроме того, появится новый порядок проведения контрольных полетов и облетов. Их будут выполнять после ремонта, технического обслуживания или длительного хранения воздушного судна, чтобы подтвердить его готовность к эксплуатации.

Новые нормы также учитывают стандарты Международной организации гражданской авиации (ICAO) и должны обеспечить более быстрое реагирование в случае нештатных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что между Москвой и Дамаском восстановили прямое пассажирское авиасообщение после перерыва. Первый рейс Syrian Airlines прибыл в аэропорт Шереметьево 16 августа, теперь перелеты по маршруту будут выполняться раз в неделю.

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