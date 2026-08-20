Иномарка влетела в пешеходов в Санкт-Петербурге, шесть человек пострадали
Фото, видео: max.ru/ Новости Петербурга/ news78; 5-tv.ru
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Под удар попали трое подростков.
Шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 5-tv.ru.
По предварительной информации, после столкновения двух автомобилей, один из них вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Второй автомобиль получил повреждения передней части.
Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних — двое 17-летних подростков и один 15-летний. По имеющимся данным, пострадавшие получили травмы, которые не повлекли тяжкого вреда здоровью. Погибших в результате аварии нет.
На месте происшествия работают экстренные службы. Прокуратура Центрального района координирует работу правоохранительных органов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморском крае перевернулся автобус, перевозивший детей. Инцидент произошел в Уссурийском городском округе.
Как сообщили в Следственном комитете, в результате ДТП пострадали двое учителей, которые сопровождали школьников. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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