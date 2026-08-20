Сломана челюсть: овчарка напала на звезду «Уральских пельменей» и ее терьера
Йоркширский терьер спас звезду «Уральских пельменей» Дылдину от овчарки
Фото, видео: Instagram*/ ilana7788; 5-tv.ru
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Домашний питомец Иланы Дылдиной сейчас находится в тяжелом состоянии в ветеринарной клинике.
Йоркширский терьер звезды «Уральских пельменей» Иланы Дылдиной защитил ее от нападения овчарки во время прогулки на Рублевке. Об этом актриса рассказала на своей странице в социальных сетях, опубликовав видео.
По словам артистки, она вышла на пробежку вместе с собакой по кличке Клепа. В какой-то момент с территории соседнего участка выбежала овчарка и набросилась на терьера.
Илана не успела взять питомца на руки и побоялась, что большая собака может напасть и на нее.
«Клепу подрала собака. Мы сейчас в ветеринарной клинике, он на столе у хирурга», — рассказала Дылдина.
Как поделилась актриса, у ее собаки сломана челюсть и почти снят скальп, кроме того, Клепа потеряла много крови.
«Пожалуйста, молитесь, чтобы она жила. Она спасла меня от овчарки», — подписала видеоролик Илана.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Воткинске бездомная собака напала на девочку и укусила ее за лицо. Следователи возбудили уголовное дело.
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