Семья нарисовавшей на площадке «Смешариков» девочки отмоет покрытие
Фото: legion-media/A_Gree
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Родители решили не доводить ситуацию до серьезного конфликта с администрацией Болохово.
Семья девочки, нарисовавшей героев «Смешариков» на детской площадке в Болохово Тульской области, решила самостоятельно отмыть покрытие. Об этом ее мать Любовь рассказала 5-tv.ru.
«Изначально нам предложили отмыть эту площадку, либо они подадут заявление. Мы попробуем отмыть площадку своими силами», — сказала женщина.
По словам Любови, девочка использовала обычную пастель, которая не опасна для детей.
Рисунки героев «Смешариков» на десткой площадке.
Ранее администрация Болохово сообщила о намерении привлечь ребенка к ответственности за рисунок на прорезиненном покрытии. Чиновники сослались на статьи о вандализме и повреждении имущества.
Ситуацию взяли на контроль правозащитники. Уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин заявил, что его аппарат проверит произошедшее и не даст обидеть ребенка.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова также призвала не наказывать девочку и воспринимать ее рисунок как детское творчество.
Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вступился за девочку и призвал не доводить ситуацию до абсурда.
Глава региона предложил вместо наказания помочь ребенку развивать способности. В частности, он призвал рассмотреть возможность организовать конкурс детских рисунков на асфальте или позволить художнице украсить рисунками детские объекты города.
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