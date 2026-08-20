Уступите место дамам: Матвиенко создаст женскую версию «Иванушек International»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Новую музыкальную группу планируют назвать «Аленушки».

Народный артист России Игорь Матвиенко задумался о создании нового музыкального коллектива «Аленушки» с участницами, которые внешне похожи на солистов группы «Иванушки International». Об этом продюсер рассказал ТАСС.

По словам Матвиенко, двух подходящих девушек уже удалось найти во время кастинга для другого проекта.

«Одна — копия Рыжего (Андрея Григорьева-Апполонова. — Прим. ред.), а вторая — копия Игоря Сорина. Я понимаю, что осталось найти копию Кирилла (Туриченко. — Прим. ред.). И мы получаем «Аленушек», — рассказал продюсер.

Идея появилась во время работы над продолжением проекта «Мобильные блондинки», которую он продюсировал с 2008 по 2014 год, после чего объявил о роспуске коллектива. Это не единственный опыт Матвиенко, связанный с раскруткой женского коллектива. С 1999 по 2003 год он занимался проектом «Девочки», а в 2002 году собрал группу «Фабрика», которая записывает альбомы и активно гастролирует до сих пор.

Матвиенко признался, что пока не принял окончательного решения о создании коллектива «Аленушки» и продолжает выбирать возможное название.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что музыкальная группа «Звери» объявила о творческом отпуске, а концерт в «Лужниках» стал последним большим выступлением коллектива на ближайшее время.

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