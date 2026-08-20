Виноватых нет? Кто понесет ответственность за смерть туристки от медведя на Алтае

Фото, видео: Архив Дмитрия Емельянова; 5-tv.ru

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Трагедия произошла ночью 19 августа в палаточном лагере.

Понесет ли кто-то ответственность за гибель туристки от нападения медведя в Республике Алтай, зависит от того, как был организован поход. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Дмитрий Емельянов.

«Если это была все-таки организованная какая-то экскурсия или поход, то, конечно, к организаторам могут быть вопросы, в том числе уголовного плана. Потому что каждая услуга, которая оказывается в соответствии с законом, должна отвечать требованиям безопасности. Если факт оказания такой услуги подтвердится, то будет инициирована проверка. И в рамках этой проверки будет выясняться, все ли требования безопасности были предусмотрены, соблюдены организаторами», — уточнил юрист.

Также он напомнил, что в России существуют специальные службы и егеря. Велика вероятность того, их работу по отслеживанию животных и предупреждению населения также будут проверять.

Однако если погибшая девушка и ее возлюбленный отдыхали «дикарями» и не обращались за помощью в организации похода и самостоятельно отправились в лес, где есть риск встретить диких зверей, то привлечь к ответственности будет просто некого.

Если верить родителям погибшей, возлюбленный их дочери после нападения зверя убежал. В других источниках указывается, что он пытался отпугнуть животное, но его усилия оказались напрасными.

По словам Емельянова, в любом случае маловероятно, что спутник жертвы нападения понесет за случившееся ответственность. В данных обстоятельствах привлечь молодого человека не за что.

«Единственная ответственность, которая в схожей ситуации могла бы быть, — это ответственность за оставление в опасности. Но такая ответственность наступает, если у лица была возможность помочь: устранить эту опасность или помочь человеку уйти от этой опасности, а он этого не сделал. Но даже для таких условий нужно, чтобы у лица была обязанность перед таким потерпевшим не оставлять его в опасности.

Такая обязанность существует у медиков, у родителей в отношении детей. В данном случае, даже если не брать доводы об опасности, физически у этого молодого человека не было никакой возможности противостоять животному, зверю. Поэтому здесь говорить об ответственности не приходится», — отметил адвокат.

Трагедия произошла ночью 19 августа. Дикий медведь вышел к людям, он сперва попытался проникнуть в киоск с пирогами, но это ему не удалось. Потом он оказался в палаточном лагере с туристами. Там разорвал одну из палаток, напал на 29-летнюю девушку и утащил. Истерзанное тело туристки обнаружили позже неподалеку в лесу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в конце августа и в начале сентября риск встретить медведя максимальный. Особенно в годы, когда у этого зверя возникает дефицит пищи в лесах. Тогда животные сами выходят к людям. Для некоторых регионов Сибири и Дальнего Востока 2026 год стал именно таким.

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