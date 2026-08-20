Бас-гитариста «Кукрыниксов» Дмитрия Огоняна нашли мертвым в Петербурге

Фото: Instagram*/ dmitriioganayn

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Мужчину обнаружили рядом с морским портом с отрубленной левой рукой.

Бас-гитариста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Огоняна с отрубленной левой рукой нашли мертвым рядом с морским портом в Петербурге. Его брат Тигран рассказал 5-tv.ru, что у музыканта осталось трое маленьких детей.

«У него осталось два маленьких детей 3–5 лет. Один постарше от предыдущего брака», — рассказал брат музыканта.

Рассматривается предположение, что Огонян мог покончить с собой, однако официального подтверждения этой версии пока нет. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства смерти и причины произошедшего.

Супруга погибшего в беседе с 5-tv.ru отказалась комментировать ситуацию.

Огонян был известен под прозвищем «Вагон». Более 20 лет он играл в составе «Кукрыниксов», участвовал в записи главных альбомов коллектива, выступал как бас-гитарист и бэк-вокалист, а также писал музыку.

«Кукрыниксы» — российская рок-группа, основанная в Санкт-Петербурге музыкантом Алексеем Горшеневым, младшим братом лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели бывшего музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского во Владимирской области. Подросток на питбайке на высокой скорости сбил мужчину, когда тот пересекал дорогу на велосипеде. После столкновения Петровский потерял сознание, спасти его не удалось.

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