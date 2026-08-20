Секреты борьбы с «тихим убийцей»: как снизить уровень холестерина без лекарств
Снизить холестерин без лекарств можно с помощью правильного питания и спорта
Фото: 5-tv.ru
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Решение этой проблемы лежит на поверхности.
Правильное питание и физическая активность позволяют существенно уменьшить уровень вредных липидов в крови естественным путем. Об этом сообщило издание USA TODAY.
Изменение образа жизни может стать эффективным инструментом в борьбе с высоким уровнем холестерина, который часто называют «тихим» состоянием из-за отсутствия явных симптомов.
Специалисты отмечают, что накопление «плохого» холестерина на стенках артерий значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
«Чем дольше ваш холестерин остается повышенным, тем больше ущерб. Вот почему раннее выявление и управление им на протяжении всей жизни имеют такое значение», — подчеркнула диетолог Лиза Янг.
По ее словам, комплексный подход, включающий употребление клетчатки, орехов, соевого белка и растительной пищи, способен снизить уровень ЛПНП на 30–40 мг/дл.
Особое внимание врачи уделяют качеству потребляемых жиров. Рекомендуется заменять насыщенные жиры, содержащиеся в красном мясе, сливочном масле и сыре, на ненасыщенные, источниками которых являются оливковое масло, авокадо, орехи и рыба.
Кардиолог Лакшми Мехта советует минимизировать в рационе сладкие напитки, алкоголь, переработанные продукты и тропические масла.
Кроме того, важную роль играют регулярные тренировки. Специалисты советуют уделять умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю. Сочетание диеты с аэробными упражнениями помогает не только снизить уровень триглицеридов, но и повысить концентрацию «хорошего» холестерина, защищая сосуды от повреждений.
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