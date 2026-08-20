Лучше на лифте? Как подъем по лестнице влияет на здоровье сердца

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Простая привычка может кардинально изменить вашу жизнь.

Регулярный отказ от лифта в пользу лестничных пролетов значительно укрепляет сердечно-сосудистую систему и продлевает жизнь. Об этом сообщило издание HuffPost Life со ссылкой на исследование ученых из Университета Восточной Англии и Больницы Норвичского университета.

Масштабный метаанализ данных более чем 480 тысяч человек показал, что у любителей ходить по лестницам вероятность смерти от проблем с сердцем ниже на 39%.

Кроме того, общая вероятность преждевременной кончины по любым причинам у таких людей уменьшается на 24%. Исследователи подчеркивают, что привычка подниматься пешком помогает защититься от таких опасных состояний, как сердечная недостаточность, инсульт и инфаркт миокарда.

«Некоторые из изученных нами работ продемонстрировали, что чем больше ступенек пройдено, тем выше польза для здоровья. Однако даже небольшие изменения имели ощутимый эффект», — отметила автор работы Софи Паддок.

Она добавила, что короткие всплески физической активности достижимы для каждого и их легко внедрить в повседневную рутину.

В ходе научной работы специалисты изучили результаты девяти независимых исследований, участникам которых было от 35 до 84 лет.

Наблюдение за состоянием их здоровья велось в среднем в течение 14 лет, при этом в группу входили как здоровые добровольцы, так и люди с уже имеющимися сердечными патологиями.

Хотя точная «дозировка» нагрузки требует дополнительных уточнений, эксперты полагают, что даже шесть подъемов по лестнице в день приносят выраженную пользу.

Для тех, кто быстро устает, специалисты рекомендуют начинать с одного пролета и постепенно увеличивать нагрузку, заменяя эскалаторы в аэропортах или лифты в офисах пешим шагом.

Врачи напоминают, что при возникновении болей в груди или головокружения следует немедленно обратиться к специалисту. Тем не менее, любая активность предпочтительнее сидячего образа жизни, который является фактором риска для развития хронических заболеваний.

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