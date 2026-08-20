Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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По словам политика, разговоры о повышении зарплат и улучшении качества жизни сейчас бессмысленны.

Верховная рада не может изменить ситуацию на Украине в лучшую сторону в условиях конфликта. Об этом заявил депутат Александр Колтунович в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Все, что мы можем, как Верховная Рада, — это помочь украинцам комфортнее гореть в аду и стране в целом», — сказал он.

Парламентарий отметил, что разговоры о повышении зарплат или улучшении качества жизни населения в условиях боевых действий не имеют смысла.

Власти киевского режима сейчас сталкиваются с серьезными экономическими трудностями. Как ранее писал 5-tv.ru, глава МИД Украины Андрей Сибига оценил расходы страны на один день боевых действий примерно в 450 миллионов долларов (более 38 миллиардов рублей. — Прим. ред.).

После этого аналитики подсчитали, что при таком уровне расходов общая сумма затрат за весь период противостояния может достигать сотен миллиардов долларов.

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