До частичного лунного затмения осталась неделя: что нужно знать

Фото: www.globallookpress.com/Soumyabrata Roy

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Жители России смогут увидеть редкое астрономическое явление, но условия наблюдения будут зависеть от региона и положения спутника Земли над горизонтом.

Частичное лунное затмение произойдет 27–28 августа. Луна окажется в тени Земли, причем в максимальной фазе наша планета закроет около 96% видимой поверхности спутника. Явление смогут наблюдать жители Северной и Южной Америки, Африки и Европы. Об этом сообщило Space.

Когда произойдет затмение

Затмение начнется, когда Земля окажется между Солнцем и Луной. В этот момент тень нашей планеты начнет постепенно закрывать лунный диск.

Полная тень Земли коснется Луны в 02:33 28 августа по московскому времени. Максимальная фаза наступит примерно в 06:12.

В этот момент почти вся Луна окажется в тени, однако небольшой участок ее поверхности останется освещенным прямыми солнечными лучами.

Почему Луна станет красноватой

Во время максимальной фазы затмения затененная часть Луны может приобрести красновато-оранжевый оттенок. Это происходит потому, что солнечный свет проходит через атмосферу Земли, преломляется и достигает поверхности спутника.

Именно поэтому подобное явление часто называют «кровавой Луной». Однако в данном случае речь идет не о полном, а о частичном лунном затмении.

Будет ли видно затмение в России

Затмение будет видно в России, но не на всей территории страны и не во всех регионах одинаково хорошо. Возможность наблюдения зависит от местного времени и того, находится ли Луна над горизонтом в момент основных фаз затмения.

Лучшие условия будут складываться в регионах, где Луна в ночь на 28 августа будет достаточно высоко над горизонтом. Перед наблюдением стоит проверить местное время восхода и захода Луны и продолжительность видимости затмения для конкретного города.

Нужны ли специальные очки

Для наблюдения за лунным затмением защитные очки не нужны. В отличие от солнечного затмения, смотреть на Луну невооруженным глазом безопасно.

При этом бинокль или телескоп помогут лучше рассмотреть границу земной тени, которая будет постепенно перемещаться по поверхности спутника.



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