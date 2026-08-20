Станет переломным: в каком году население Земли достигнет исторического минимума

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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Результаты исследований ученых по этому вопросу отличаются от ожиданий ООН.

Численность жителей Земли достигнет своего исторического максимума в 2064 году, после чего начнется процесс неуклонного снижения показателя. Работа опубликована в журнале The Lancet.

Исследователи полагают, что к концу XXI века на планете будет проживать около 8,8 миллиарда человек. Этот прогноз существенно расходится с ожиданиями ООН, эксперты которой ранее предсказывали рост человеческой популяции до 11 миллиардов к 2100 году.

Кристофер Мюррей, один из авторов работы из Университета Вашингтона, предупреждает о возможных рисках.

«Существует реальная опасность того, что перед лицом сокращающегося населения некоторые страны могут рассмотреть шаги по ограничению доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья, что может иметь разрушительные последствия», — отметил эксперт.

Главными факторами демографического спада специалисты называют прогресс в образовании женщин и доступность контрацепции. Прогнозируется, что в 183 государствах уровень рождаемости упадет ниже отметки 1,7 ребенка на одну женщину. Этого недостаточно для воспроизводства поколений.

В то же время средняя продолжительность жизни перешагнет порог в 74 года. В ряде стран, включая Японию, Италию и Испанию, количество жителей может сократиться вдвое.

Для России базовый сценарий предполагает уменьшение населения до 106 миллионов человек к 2100 году, что выведет страну из десятки самых населенных государств мира.

Изменения в составе населения неизбежно отразятся на глобальном лидерстве. Хотя Китай может стать крупнейшей экономикой к 2035 году, к концу века он рискует уступить первенство США из-за стремительного старения и сокращения числа граждан до 732 миллионов.

Соединенные Штаты, напротив, сохранят позиции благодаря притоку мигрантов, их население к 2100 году составит около 350 миллионов.

Индия же имеет шансы стать самой густонаселенной страной мира с показателем 1,1 миллиарда человек.

Ученые подчеркивают, что государствам придется адаптировать свои пенсионные системы и системы здравоохранения к новым реалиям, где число трудоспособных граждан будет постоянно уменьшаться.

При этом наиболее устойчивыми окажутся страны с лояльной миграционной политикой, такие как Канада и Австралия.

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