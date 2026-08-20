Внучка Валерия Золотухина объяснила, почему готова сменить фамилию

Фото: legion-media/Kommersant

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По словам артистки, в детстве она не ощущала себя частью особой актерской династии.

Актриса Мария Золотухина, внучка народного артиста РСФСР Валерия Золотухина, может взять фамилию мужа после свадьбы. Об этом она рассказала в беседе со StarHit.

По словам актрисы, известная фамилия для нее связана прежде всего с памятью о родных, но она не должна становиться обязательством. Мария считает, что семья продолжается не только через фамилию, но и через детей, воспитание и то, что люди передают друг другу.

«Лично для меня фамилия важна. В ней память о дедушке, бабушке, папе, обо всей нашей семье. Но мне не кажется, что любовь к своим предкам должна превращаться в обязанность любой ценой сохранить определенное сочетание букв. Я думаю, что могла бы взять фамилию мужа», — сказала она.

Золотухина рассказала, что в детстве не ощущала себя частью особой актерской династии. В семье было шестеро детей, ее отец был священником, а дома вместе читали Библию и смотрели старое кино.

При этом актриса отметила, что знаменитая фамилия со временем стала для нее источником дополнительного давления. Ей хотелось убедиться, что ее успех связан не только с родством с известными артистами.

«Человек, возможно, лишний раз посмотрит на твою фотографию или запомнит тебя на пробах. Но сыграть за тебя фамилия не может. Она не выучит текст, не выйдет на сцену и не спасет, если ты окажешься неубедительной», — отметила Мария.

По ее словам, долгое время она пыталась доказать прежде всего самой себе, что действительно чего-то стоит в профессии. При этом актриса не считает известность главной целью и говорит, что пришла в кино ради работы и общения со зрителем через роли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка народной артистки России Ларисы Долиной Александра решила сохранить знаменитую фамилию и продолжить творческую династию.

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