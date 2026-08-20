Школьников и педагогов со всей страны пригласили на хакатон «Идея Фикс»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

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Победители всероссийского конкурса получат возможность создать цифровой сервис для всей страны.

Образовательная платформа Сферум при поддержке Министерства просвещения РФ дала старт масштабному всероссийскому хакатону «Идея Фикс». Об этом сообщили организаторы проекта.

К участию приглашаются как ученики, так и преподаватели. Партнерами состязания также выступили сеть детских технопарков «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-куб». Конкурсантам предстоит не просто сгенерировать свежие концепции для сферы образования, но и воплотить их в жизнь.

Заявочная кампания стартует сегодня и продлится до 20 сентября. Для участия необходимо собрать команду из трех-пяти школьников — обязательно под руководством наставника.

Соревнование разбито на три ключевых этапа. На первом — региональном — уровне командам до 27 сентября необходимо подготовить концепцию проекта в формате презентации. Оценка работ — с 5 октября, а уже 20 октября определятся три сильнейшие команды от каждого субъекта. Они получат дипломы, памятные подарки от Сферума и, разумеется, почетную путевку в полуфинал.

Второй этап потребует от финалистов более креативного подхода — нужно представить уже готовые цифровые решения. По итогам полуфинала экспертное жюри отберет двадцать лучших работ. Главные призы — ноутбуки для разработки, умные колонки, подарки от партнеров и, конечно же, ценные бонусы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство просвещения России обнародовало перечень наиболее востребованных специальностей среди абитуриентов техникумов в текущем году. Лидером приемной кампании 2026 года стало направление «Сестринское дело», куда было подано свыше 199 тысяч заявлений. В ведомстве отметили, что основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования уже завершен.

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