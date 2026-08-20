В Приморском крае перевернулся автобус с детьми
Фото: max.ru/Следком Приморья/sledcom25
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Транспорт опрокинулся на затяжном повороте.
В Приморском крае перевернулся автобус, перевозивший детей. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) региона в своем канале в мессенджере МАКС.
Инцидент произошел в Уссурийском городском округе.
«20 августа 2026 года на повороте между селами Пуциловка и Алексей-Никольское экскурсионный автобус, перевозивший группу детей, опрокинулся во время движения по затяжному повороту», — отметили в ведомстве.
По данным СК, в результате ДТП пострадали двое учителей, которые сопровождали школьников. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следователи работают на месте аварии, допрашивают свидетелей, а также изучают документацию перевозчика. Кроме того, уже были назначены экспертизы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что рейсовый автобус в Пермском крае вылетел в кювет. В инциденте пострадали семь человек, в том числе и двое детей. ДТП произошло по вине водителя, который не смог справиться с управлением.
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