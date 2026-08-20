«Это же не Москонцерт»: Песков опроверг возможность встречи Путина и Уэста

Фото, видео: © Getty Images/Bellocqimages/Bauer-Griffin / Contributor; 5-tv.ru

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Концерт рэпера планируется 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин не встретится с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Помилуйте, это не наша тематика, это же не Москонцерт, это администрация президента», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос корреспондента.

Концерт Канье Уэста планируется 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Как писал 5-tv.ru, вокруг выступления рэпера уже наблюдается ажиотаж. Всего за сутки все билеты на его концерты были раскуплены. Авиаперелеты в Петербург стали востребованнее в 400 раз, а почти все номера в местных гостиницах оказались заняты.

Перекупщики расширяют географию. Продают тур с вылетом из Сочи.

В прошлом представители Канье Уэста уже пытались организовать его концерт в России в июне 2024 года. Тогда договоренности сорвались, а в июне того же года рэпер все же посетил Москву с частным визитом —по случаю 40-летия модельера Гоши Рубчинского.

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