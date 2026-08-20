Фото, видео: Reuters/Gleb Garanich; 5-tv.ru

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Взрывы гремели всю ночь, в некоторых районах все еще тушат пожары.

Об одном из самых мощных ударов по военным целям в украинской столице и Киевской области. Взрывы гремели всю ночь, город заволокло дымом, в некоторых районах до сих пор тушат пожары.

И вот официальные данные нашего Минобороны. Среди пораженных объектов — завод, где выпускали компоненты для ударных дронов и крылатых ракет, склад, где хранили детали для беспилотников, а также цеха компании «Антонов», где собирали беспилотники самолетного типа — те самые БПЛА «Лютый», именно с их помощью националисты совершают террористические удары по нашей территории. А еще пылали ангары с военной техникой и хранилища с горючим для боевиков.

Примечательно, что украинские системы ПВО вновь молчали. Корреспондент «Известий» Александр Терехин расскажет о результативной атаке.

Во всех смыслах пламенный привет новому министру обороны Украины. Не прошло и суток с момента назначения Хмары, российская армия показала, что с этой самой обороной у Киева большие проблемы.

Одна из самых массированных серий ударов. С земли, с воздуха, с моря. Под прицелом — военные объекты украинской столицы и пригорода. Огненное зарево поднимается на десятки метров. Звуки разрывов слышны по всему Киеву.

В огне сразу несколько предприятий. Цеха Fire Point оправдывают свое название. Сегодня это и правда горячая точка. Там, где еще недавно собирали ускорители крылатых ракет Flamingo, теперь пепелище.

Минобороны отчитывается и о поражении цехов сборки беспилотников. Взрывы на предприятиях «Антонов» и «Укрспецсистемс». Там выпускали БПЛА самолетного типа, которые Киев регулярно отправлял на Москву и другие российские города.

А это — Бровары. Горит топливохранилище. Повторная детонация после поражения склада боеприпасов и авиабомб. Ночные вспышки освещают погруженную во тьму украинскую столицу.

Досталось и вражеской логистике. Мартусовка — один из самых крупных хабов Киевской области. Столб дыма над Борисполем. Там поражены зенитные системы IRIS-T и позиции ПВО Patriot. О нехватке ракет для которой не первую неделю плачется Зеленский. Но местные эксперты признают: даже их наличие не спасло бы украинское небо.

«Противник пытается получить определенный эффект за счет скорости и внезапности. Всегда существует риск, что система физически не успевает обнаружить и сбить вражескую ракету», — сказал авиаэксперт Богдан Долинце.

В Киеве уверены: в провале обороны Зеленский быстро найдет виноватых. И нет, не в собственном окружении.

Ходы бывшего начальника предсказывает экс-пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель.

— Завтра Зеленский, скорее всего, попытается переложить вину на Трампа за то, что тот не предоставил Украине ракеты Patriot.

Риторика Киева, несмотря на все более тяжелые удары, остается неизменной. Слово «мир» давно пропало из речей украинских главарей. При этом столица не утихает ни ночью, ни днем: то взрывы, то протесты. А военные поражения только увеличивают внутриполитические трещины.

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