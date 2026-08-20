Восемь раз получал предсмертный ужин: в США умер старейший в мире заключенный

Фото: www.globallookpress.com/Hans-Peter Marschall

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Мужчина провел за решеткой более семи десятилетий, до последнего дня настаивая на своей невиновности.

В США на 102-м году жизни скончался Фрэнсис Клиффорд Смит, который считался старейшим узником страны с самым длительным сроком пребывания под стражей. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Смит ушел из жизни во сне в июне, находясь в специализированном доме престарелых, куда его перевели под надзор в 2020 году.

История заключенного уникальна тем, что за годы пребывания в камере смертников он восемь раз получал право на «последнюю трапезу» перед казнью, однако каждый раз исполнение приговора в последний момент откладывалось властями.

Американец оказался за решеткой в 24 года после того, как в 1949 году его обвинили в убийстве ночного сторожа Гровера Харта в одном из яхт-клубов штата Коннектикут.

Спустя год суд приговорил его к высшей мере наказания, но в 1954 году, после многочисленных отсрочек, смертную казнь заменили на пожизненное заключение.

Несмотря на вердикт, Смит десятилетиями заявлял о своей непричастности к преступлению. Со временем в этом деле появились серьезные нестыковки: некоторые свидетели отказались от своих слов, а другой заключенный признался в совершении этого убийства.

Кроме того, один из полицейских, участвовавших в допросах, позже заявил комиссии по помилованию, что считает Смита невиновным.

За долгое время в тюрьме Озборн Смит получил прозвище «Птицелов», так как любил подкармливать пернатых хлебом. Его жизнь вне стен исправительного учреждения была крайне короткой: в 1967 году он сбежал, но был пойман через 12 дней.

В 1974 году ему разрешили провести один день дома на Рождество, а в 1975 году освободили условно, однако через десять месяцев он снова попал за решетку из-за мелкой кражи и хранения оружия.

Случай Смита вновь поднял в американском обществе дискуссию о старении тюремного населения, так как за последние 30 лет число заключенных старше 55 лет в США увеличилось почти на 400%.

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