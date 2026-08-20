Шанс учиться дальше все же есть: что делать школьникам, которые не сдали ГИА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У девятиклассников сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования.

Выпускники девятых классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию (ГИА) или получили неудовлетворительные баллы, могут бесплатно освоить рабочую специальность. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России на своем официальном сайте.

Там добавили, что это обучение будет финансироваться из средств региональных бюджетов. При этом у девятиклассников сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования.

Также в министерстве отметили, что в России наблюдается устойчивый рост интереса школьников к системе среднего профессионального образования (СПО). По итогам основного этапа приемной кампании 2026 года на одно бюджетное место в колледжах и техникумах пришлось в среднем 3,2 заявления, то есть на одно больше, чем годом ранее.

«Такой результат говорит об уверенности молодых людей в перспективах профессионального образования: более 85% выпускников колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения. Кроме того, СПО развивается с учетом изменений рынка труда и расширяет возможности для саморазвития ребят», — пояснил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали «Сестринское дело», «Разработка и управление программным обеспечением», «Лечебное дело», «Туризм и гостеприимство», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

Кроме того, внимание вчерашних школьников продолжают привлекать программы федерального проекта «Профессионалитет». В 2026 году на них подано почти 1,3 миллиона заявлений — это более чем на 350 тысяч больше, чем в 2025-м.

В министерстве также уточнили, что выпускники, не успевшие поступить в основной этап или не прошедшие конкурс, могут подать заявления до 25 ноября. Для них предусмотрена возможность выделения дополнительных бюджетных мест. Документы можно подать лично, через сайт учебного заведения, по почте или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в российские колледжи подали более трех миллионов заявлений. Причем более 56% абитуриентов поступают на технические специальности и направления, в которых остро нуждается российская экономика.

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