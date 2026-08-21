Эмоции захватят: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 августа
Фото, видео: 5-tv.ru
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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 24 по 30 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».
Последняя полная неделя лета дарит нам много эмоций — Луна постепенно подбирается к полнолунию, которое совпадает с лунным затмением и выводит нас наконец из коридора затмений. Но и позитивные дни тоже будут. Планируйте дела на вторник и среду, разгрузите выходные, начиная с пятницы, и не планируйте врачей на понедельник и вторник.
Понедельник, 24 августа 2026 года
День Стальной лошади
Не самое благоприятное начало недели. Сдержанные показатели по здоровью — звезда болезней препятствует успешному общению с медиками. Влияние созвездия Сердца предвещает конфликты, месть, излишнюю самоуверенность, и вообще несет чувство вины и сожалений.
Этот день допустимо использовать для знакомств, презентаций, но его сильные деструктивные энергии не способствуют стабильности. Их можно использовать в спортивных соревнованиях и везде, где нужно продемонстрировать физическую силу, прыть. Но вот в вопросах отношений подобная неуемная и неуместная пылкость может навредить. Энергии дня неожиданны, неуправляемы, могут принести травмы и обиды, много ненужной суеты.
Совет книги перемен: стратегия сохранения преемственности. Гексаграмма символизирует живое ритмичное постоянство. Как река постоянна, хотя в ней каждую секунду обновляется вода, как рассвет повторяется, но никогда не бывает одинаковым.
Вторник, 25 августа 2026 года
День Золотой козы
Получает более позитивные показатели. Несмотря на наличие звезды болезней, все же сулит больше приятных эмоций. Луна оказывается в стоянке Хвост, которая, по преданиям, приносит завершение и ясность, когда проходит время. Она усиливает все энергии дня. Правда, это касается и хороших, и плохих энергий. Но, судя по структуре, хорошего все же может быть больше. Энергии дня будут хороши для празднеств, строительства, ремонтов. Хорошо в такой день заниматься сантехникой, рыть колодцы и решать все вопросы, связанные с водой.
Совет книги перемен: стратегия разумного разрешения конфликта. Высшая мудрость — вовремя остановиться. Это редкий и очень сильный совет не идти до победного конца, когда спор неразрешим.
Среда, 26 августа 2026 года
День Водной обезьяны
Луна входит в полные фазы и дает дополнительную активность и эмоциональность. По древним текстам, день может быть весьма полезным и хорошим. Его можно использовать для мягкого начала и закладки фундамента для будущих проектов. Китайская лунная стоянка Корзины имеет значение богатства, и предвещает год удачи делам, которые вы начнете сегодня. Она хороша для сбора долгов, получения денег, ремонтных работ, встреч, переговоров. Структура дня немного более сдержанная в рекомендациях и советует искать новые пути развития.
Совет книги перемен: стратегия организации масс. Здесь речь идет о мобилизации ресурсов, дисциплине и компетентном руководстве. В китайских военных трактатах дисциплина занимает особое место. Древний полководец Цао Цао за нарушение дисциплины назначал самые жестокие наказания, вплоть до казни. И однажды даже приговорил к смертной казни самого себя — за то, что его конь затоптал большой участок пшеничного поля, в то время как своим солдатам он отдал приказ переступать через побеги, чтобы не навредить урожаю. С большим трудом его уговорили заменить собственную смертную казнь на отсечение пряди волос, с чем он нехотя великодушно согласился.
Четверг, 27 августа 2026 года
День Водного петуха
День очищения, избавления от ненужного. Устаревшие паттерны поведения, изжившие себя отношения. Во всем вы сможете ощутить помощь, если о ней попросите. А структура указывает на легкое достижение целей, но строго честными способами. Это прекрасный день для того, чтобы завершать старое и начинать новое. Хорошее время для получения должности или повышения жалования. Завершение старого этапа и начало нового.
Совет книги перемен: стратегия ненавязчивого влияния. Дикий гусь постепенно приближается к берегу. Он не падает камнем вниз, а плавно снижается, выбирает место для посадки. Каждый шаг должен быть к месту — не надо перепрыгивать этапы, иначе опора окажется слабой.
Пятница, 28 августа 2026 года
День Деревянной собаки
Страсти кипят, эмоции на пределе — всему виной лунное затмение и полнолуние. Этот день выводит нас из коридора затмений, оставляет позади все кармические уроки последних двух недель. Одновременно он выступает второй кульминацией месяца. Лунное затмение менее драматично, чем солнечное — здесь меньше астрономических явлений в одной точке, да и само лунное затмение воспринимается менее остро.
Однако недооценивать его тоже не следует. Все же явление играет важную роль для эмоционального мира. А человек состоит из эмоций, даже если он всеми силами старается их скрыть. Затмение застает Луну в неблагоприятной стоянке Быка, которая считается катастрофической. Она дает трудности и преграды, голод, болезни, потери, воровство и разлад в семье. Старайтесь разгрузить этот день, поскольку эмоциональные всплески не дадут запланированной ранее продуктивности.
Совет книги перемен: стратегия преодоления препятствий. Речь о препятствии, объективном внешнем обстоятельстве, которое мешает движению вперед. Это не наказание, а скорее сигнал — сейчас для прорыва время не пришло.
Суббота, 29 августа 2026 года
День Деревянной свиньи
Тусклые энергии дня приводят все силы к балансу и покою. Рывка сегодня не получится. Уходящая Луна встает в созвездии Девы, которое покровительствует девушкам, мечтающим о замужестве. Кто хочет замуж — самое время направить все свои мысли в сторону исполнения желания. Это прекрасное время для свиданий, романтики, проявления добра, любви.
В такой день хорошо учиться, получать знания, заниматься домашними делами и мелким ремонтом. В такой день могут напомнить о себе проблемы, которые давно казались решенными. Но теперь к ним нужно будет применить новые подходы.
Совет книги перемен: стратегия активного продвижения вперед. Тьма отступает не в результате борьбы, а потому что свет становится сильнее. Заслуги становятся видны, признание приходит как результат работы, а не за счет давления или интриг.
Воскресенье, 30 августа 2026 года
День Огненной крысы
Неделя завершается разрушителем года. Он подойдет только для отдыха, внутреннего анализа, рефлексии. Хорошо в последнее воскресенье лета побыть на природе, прогуляться, сделать упражнения цигун. Лунная стоянка Пустота несет в себе энергию холода, пустоты и одиночества и считается негативной. Лучший совет на сегодня — отдыхать, расслабляться, не перенапрягаться и не думать о делах.
Совет книги перемен: стратегия накопления сил. Будьте избирательны ко всему, что к вам приходит — будь то питание, информация, люди, сведения, или какие-либо инсайты. Эта гексаграмма настаивает на верном выборе и заботе о себе через чистоту и тщательный отбор того, что поступает к вам в любом виде.
Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на август 2026 года.
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