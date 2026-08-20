«Больше не буду»: мальчик скрыл от родителей укус ядовитой змеи и чуть не лишился ноги

Фото: Кухмарь Кирилл/ТАСС

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На ребенка напал щитомордник.

В Приморье врачи спасли четырехлетнего мальчика, которого укусила ядовитая змея. Об этом сообщила пресс-служба Владивостокской клинической больницы № 2 на своей странице в социальных сетях.

Семья с ребенком вечером остановилась на автозаправочной станции. Когда отец вышел из машины, он заметил на дороге змею и решил убрать ее. Из-за того, что на землю уже опустились сумерки, мужчина не увидел, как его сын тоже выбрался из транспортного средства. Из любопытства мальчик подошел близко к пресмыкающейся.

«Не было ни крика, ни плача. Единственное, что смутило родителя уже в машине, — фраза сына: „Змей больше ловить не буду“. Но тогда это прозвучало как обычная детская игра», — уточнили в медучреждении.

Родители заметили характерные следы змеиного укуса и начинающегося посинения на ноге уже дома, когда переодевали сына. Они не стали дожидаться утра и сразу же отправились в больницу.

Ноги пострадавшего ребенка. ВКонтакте / КГАУЗ ВКБ № 2 /vkb2vdk

Необходимую помощь мальчику начали оказывать лишь через три часа после контакта с животным. Но, несмотря на это, медикам удалось спасти и ногу, и здоровье пациента. Через пять дней после происшествия отек на пострадавшей ступне заметно спал, и ребенок пошел на поправку.

На мальчика напал щитомордник, эту информации уточнило РИА Новости со ссылкой на представителя краевого Минздрава. Там также отметили, что в целом яд этой змеи считается не смертельным, но один летальный случай в регионе после подобного укуса все же был зафиксирован в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи Раменской больницы спасли женщину после укуса гадюки. Змея напала на женщину на дачном участке. Правая рука пострадавшей быстро отекла, а на местах ранок появились точечные кровоизлияния.

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