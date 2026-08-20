Названы самые популярные направления обучения в российских техникумах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Всего за время приемной кампании абитуриенты подали 3 776 673 заявления.

В 2026 году самыми популярными направлениями приемной кампании в российских техникумах стали «Сестринское дело», «Разработка и управление программным обеспечением» и «Лечебное дело». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования завершился, уточнили в ведомстве.

«Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов стали „Сестринское дело“ (199 663 заявления), „Разработка и управление программным обеспечением“ (181 986), „Лечебное дело“ (123 679), „Туризм и гостеприимство“ (113 990), „Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств“ (84 839)», — сообщили в пресс-службе.

Всего абитуриенты подали 3 776 673 заявления. При этом, как писал 5-tv.ru, свыше 3,2 миллиона из них были зарегистрированы уже по состоянию на 10 августа. Этот показатель примерно на 500 тысяч выше, чем в аналогичный период 2025 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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