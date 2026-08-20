«Перешла на «светлую сторону»: Настасья Самбурская кардинально сменила имидж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Актриса призналась, что не прибегает к услугам стилистов и все решения, касающиеся своей внешности, принимает самостоятельно.

Актриса Настасья Самбурская кардинально сменила имидж. Свое решение она прокомментировала журналистке Ксении Соловьевой для ее Telegram-канала.

Зрителям артистка знакома как жгучая брюнетка. Но Самбурская решила поэкспериментировать с прической: подстригла каре и покрасилась в блондинку.

«Недавно я перешла на „светлую“ сторону и после многолетнего окрашивания в темный пополнила ряды блондинок», — отметила актриса.

Telegram/ Ксения Соловьева/ ksenia_solovieva

Артистка уточнила, что разделяет сцену и все, происходящее за ее пределами. В повседневной жизни «образ брюнетки в ретро-стиле» непрактичен, подчеркнула Самбурская. Для этого приходится носить парики и делать яркий макияж. При этом в обычной жизни она почти не красится, так как ее полностью устраивает собственная внешность.

Также знаменитость уточнила, что не пользуется услугами стилистов, даже когда предстоит выйти на красную дорожку. Предпочитает находить подходящую одежду самостоятельно или просто шить ее. Для некоторых вещей актриса даже самостоятельно подбирала ткани.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настасья Самбурская встала на защиту блогера Ольги из небольшого города. Девушка публикует в социальных сетях стильные луки из секонд-хендов, но один мужчина оскорбил ее фигуру и возраст. Заметив это, знаменитость послала обидчика на три буквы прямо в комментариях.

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