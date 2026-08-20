Чтобы слышать, а не уставать: как выбрать наушники для школьника

При покупке наушников для школьника нужно обращать внимание на комфорт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Для ребенка важны не только звук и внешний вид, но и комфорт, надежность и возможность контролировать громкость.

Наушники могут понадобиться школьнику для онлайн-занятий, образовательных приложений, просмотра видео и прослушивания музыки. Но детские уши чувствительны к слишком громкому звуку, поэтому при покупке стоит учитывать не только характеристики устройства.

Как выбрать наушники для школьника, чтобы ими было удобно пользоваться дома, в дороге и на дополнительных занятиях — в материале 5-tv.ru.

Сначала определите задачи

Перед тем как выбрать наушники для школьника, стоит понять, для чего они будут использоваться. Для онлайн-уроков важны удобная посадка и хороший микрофон, для музыки — качество звучания, а для поездок — небольшой вес и автономность.

Младшему школьнику необязательно покупать сложную модель с большим количеством функций. Чем проще ребенку управлять устройством, тем удобнее.

Подросток может самостоятельно выбирать дизайн и дополнительные возможности, но базовые требования к безопасности и комфорту остаются теми же.

Не должны давить

Наушники не должны давить на голову или уши. Если ребенок пользуется ими несколько часов, слишком сильное давление быстро станет заметным.

Для младших школьников особенно важно, чтобы оголовье регулировалось, а амбушюры соответствовали размеру головы. Перед покупкой желательно дать ребенку примерить модель и немного походить в ней.

Вкладыши тоже должны подходить по размеру. Если они постоянно выпадают или, наоборот, давят, пользоваться ими будет неудобно.

Следите за громкостью

Один из главных моментов при выборе наушников для школьника — возможность контролировать громкость. Ребенок может незаметно для себя увеличить звук, особенно если вокруг шумно.

Поэтому лучше сразу объяснить школьнику, что наушники не стоит использовать на максимальной громкости. Если устройство используется ребенком самостоятельно, полезны модели с возможностью ограничения уровня громкости.

Особенно внимательно стоит относиться к продолжительности прослушивания. Даже комфортная громкость не означает, что ребенку нужно проводить в наушниках весь день.

Накладные или вкладыши

Для младших школьников часто удобнее накладные модели: их проще надеть и снять, а ребенку легче понять, как правильно ими пользоваться.

Вкладыши компактнее и удобнее брать с собой. Они могут понравиться подростку, особенно если он часто пользуется наушниками вне дома.

При этом выбор зависит от самого ребенка. Главное, чтобы модель не причиняла дискомфорта и не требовала постоянно поправлять ее во время использования.

Нужен ли микрофон

Если школьник будет посещать онлайн-занятия, разговаривать по видеосвязи или пользоваться образовательными сервисами, микрофон может оказаться полезным.

Перед покупкой стоит проверить, насколько хорошо он передает голос и удобно ли расположен. Для обычного прослушивания музыки микрофон не является обязательной функцией. Не стоит переплачивать за сложную систему микрофонов, если ребенок практически не будет ей пользоваться.

Провод или Bluetooth

Проводные наушники не требуют зарядки и обычно проще в использовании. Для компьютера или стационарного рабочего места такой вариант может быть вполне удобным.

Беспроводные модели дают школьнику больше свободы движения. Но их нужно заряжать, а младшему ребенку придется следить за зарядом самостоятельно.

Если наушники будут использоваться в школе, дороге и дома, беспроводная модель может оказаться практичнее. Для постоянных занятий за компьютером проводной вариант тоже имеет смысл.

Материал и прочность

Школьник может положить наушники в рюкзак, случайно уронить их или потянуть за провод. Поэтому конструкция должна выдерживать обычное ежедневное использование.

Перед покупкой стоит проверить, насколько надежно складывается оголовье, крепятся амбушюры и работают кнопки. Для младших детей особенно полезна простая и прочная конструкция без большого количества хрупких элементов. Если модель дорогая, имеет смысл сразу подобрать защитный чехол.

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