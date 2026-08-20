Госдолг США превысил 40 триллионов долларов впервые в истории

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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К 2031 году показатель может достичь 140% внутреннего валового продукта страны.

Государственный долг США впервые в истории страны превысил 40 триллионов долларов. Об этом сообщается в документе американского Министерства финансов, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно информации ведомства, в совокупности государственный долг США составил 40 триллионов 47 миллиардов долларов. При этом размер долговых обязательств на руках у населения и компаний — более 32 триллионов 265 миллиардов долларов. Долги же американского правительства достигли свыше семи триллионов 781 миллиарда долларов.

Предел допустимого государственного долга США в соответствии с федеральным законом — 41 триллион 103 миллиардов долларов.

Как писал 5-tv.ru, в марте 2026 года государственный долг Штатов превысил показатель в 39 триллионов долларов. По состоянию на 17 марта он достиг 39,016 триллиона долларов. Уже тогда на основе данных Международного валютного фонда был сделан прогноз о том, что к 2031 году американский госдолг может достичь 140% внутреннего валового продукта.

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