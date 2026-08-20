Предупреждение для Японии: после визита Путина на Курилы ТОФ снова провел учения

Фото, видео: Пресс-служба Тихоокеанского флота/ТАСС; 5-tv.ru

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Текущие маневры можно расценивать как сигнал недовольному общественно-политической обстановкой Токио.

На восточных границах нашей страны сейчас во всей красе можно наблюдать всю мощь Тихоокеанского флота. Удар с трех направлений по условному противнику нанесен у побережья Южных Курил. Сначала огонь открыли моряки атомной подлодки «Омск», после чего в бой вступил крейсер «Варяг».

Огневую поддержку с земли военным оказал береговой комплекс «Бастион» — он поразил условную цель ракетой «Оникс». И это уже вторые крупные учения ТОФ за последние полторы недели. Текущие маневры можно расценивать как сигнал Токио, откуда после поездки Владимира Путина на Курилы уже не раз прозвучали провокационные заявления. Москва неоднократно подчеркивала: острова архипелага — неотъемлемая часть России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин впервые побывал с визитом на Курилах и поблагодарил экипаж ракетного крейсера «Варяг» за организацию учений Тихоокеанского флота.

Глава государства отметил, что накануне визита на крейсер обсуждал ценность подготовки флота на совещании с командованием ТОФ, а до этого — в Москве с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.

Президент также подчеркнул, что моряки-тихоокеанцы тоже находятся «на переднем крае», а не в тылу, поскольку они поддерживают боеспособность всего российского флота, что критически важно для обеспечения безопасности страны. По его словам, нет ничего важнее решения задач на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, и флот также вносит свой вклад в оборону.

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