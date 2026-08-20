Более 30 тонн книг привезут из РФ и Белоруссии на фестиваль «Красная строка»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Свою продукцию представят более 160 издательств: от бестселлеров до редких экземпляров.

И хотя алгоритмы прочно вошли в нашу повседневную жизнь, главным источником знаний, опыта и мудрости, как и во все времена, остается книга. Именно ей в эти выходные посвящают большой фестиваль в Екатеринбурге. «Красная строка» соберет более 160 издательств, которые привезут на Урал 30 тонн литературы: от бестселлеров до самых редких, штучных экземпляров. Чем еще удивят читателей — узнал корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Сотни тысяч историй, запертых под обложками, ждут своего часа на многоэтажных стеллажах. От фантастики и классической литературы до серьезных научных трудов. Уже в пятницу книги станут главными действующими лицами фестиваля «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге.

«Готовимся на протяжении полугода. Заявки на этот фестиваль расхватали буквально за один вечер. Мы могли даже остаться без места, если бы зазевались», — сказал руководитель отдела продаж издательства «Проспект» Станислав Харламов.

Финальные партии бестселлеров и редких экземпляров бережно складывают в грузовики. Более 160 издательств из России и Белоруссии привезут в общей сложности порядка 30 тонн литературы, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Специально для екатеринбургского фестиваля участники не просто готовят свои лучшие издания, а стараются в том числе подобрать истории, которые будут близки местным читателям. Например, сборник сказок народов России. Одна из которых — «Жихарка» — как раз родилась на Урале.

С одной стороны, каждый сможет найти книгу по вкусу, с другой — муки выбора от разнообразия жанров и авторов обеспечены. К слову, некоторые из них лично представят свои бестселлеры. В числе специальных гостей — звезды РЕН ТВ.

«У Екатеринбурга есть определенный исторический контекст. И я об этом поговорю на книжной ярмарке в связи с тем, что готовится к выходу мой путеводитель „Петербург Распутина. Тайные адреса“, посвященный фигуре Григория Распутина и царской семье», — сказал историк, писатель, ведущий программы «Загадки человечества» Олег Шишкин.

Современный мир принадлежит экранам смартфонов и гаджетов. Мы ежеминутно поглощаем именно что контент, где все ярко, быстро, секунд на тридцать, и непритязательно. В этой битве именно книги всегда будут в авангарде.

«В книге можно показать документы, рассказать для того зрителя, который хочет узнать больше, некую подоплеку событий. Поэтому, как у нас говорят: смотрите программу „Военная тайна“, смотрите наши документальные проекты, а те, кто хотят узнать больше об этих событиях, читайте книжки», — сказал документалист, ведущий программы «Военная тайна» Игорь Прокопенко.

За годы «Красная строка» выросла до мультижанрового фестиваля. Помимо основной программы, гости станут зрителями театральных представлений, участниками уникальных экскурсий и зрителями музыкальных вечеров.

«Что интересно человеку? Человеку интересен другой человек, каким бы он ни был. Интересна история. Как раз такие выставки, такие фестивали и призваны, чтобы люди объединялись и общались друг с другом», — сказал путешественник, член Русского географического общества, ведущий программы «Легенды и мифы» Александр Ингилевич.

Фокус внимания екатеринбургского фестиваля традиционно направлен и на молодых авторов. Именно они станут лицом современной литературы, уверены организаторы.

«У нас очень активно участвует молодежь в проекте. Мы делаем для этого все, потому что понимаем, что очень важно молодежь привлекать и показывать, какая есть современная литература русская сегодня, какие есть новинки, как здорово можно проводить время, кроме соцсетей и телефонов», — сказала директор фестиваля «Красная строка» Екатерина Шубенко.

Годом ранее один из крупнейших книжных форумов страны собрал почти 90 тысяч человек. В этот раз число гостей и участников может перевалить за сто тысяч.

«Мы читающая нация, в отличие от многих других наций. Вот это прикольная особенность, несмотря на то, что с нами происходит в цифровом мире. Здорово, что у нас есть фестивали про книги, про образованность, эрудированность, про классные истории», — сказала ведущая программы «Тайны Чапман» Анна Чапман.

Еще одна важная деталь — главной темой трех дней станет уральский рок. Здесь отмечают 40-летие знаменитого Свердловского рок-клуба. Неспроста именно в Екатеринбурге считают, что эта музыка, как и книги, будет жить вечно.

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