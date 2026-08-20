Школьников с 1 сентября будут обучать работе с искусственным интеллектом

Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС; 5-tv.ru

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Новыми дисциплинами для учащихся также станут «Духовно-нравственная культура России» и арабский язык.

C 1 сентября в жизни школьников произойдут изменения. Их ждут дополнительные предметы. Один из них — курс «Духовно-нравственная культура России». Его будут проходить в пятых классах, а со следующего года — в шестых и седьмых. Кроме того, теперь ученики смогут выбрать для изучения арабский язык: его введут в тех учебных заведениях, где наберутся желающие.

Еще одно нововведение — профиль «Искусственный интеллект» с углубленным освоением информатики. Школьникам расскажут, как работают нейросети, машинное обучение, анализ данных, а также научат критически оценивать ответы ИИ.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в этом году базовый набор для школьника в крупных торговых сетях в среднем немного подешевел, однако итоговая сумма по-прежнему зависит от пола ребенка, региона и выбранной комплектации. Минимальный комплект для мальчика в 2026 году обойдется в 6182 рубля, для девочки — в 5719 рублей. По сравнению с 2024 годом стоимость такого набора снизилась на 2,93%.

В базовую комплектацию входят школьная форма, спортивная одежда и обувь, рюкзак и канцтовары. Последние за два года стали дешевле примерно на 4%. Форма для мальчиков снизилась в цене на 6,3%, а для девочек — на 2,6%. Отдельные товары подешевели еще заметнее. Например, карандаши стали доступнее на 41%, линейки — на 32%, а рюкзаки — на 11%.

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