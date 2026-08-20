Фото, видео: Reuters/Marko Djurica; 5-tv.ru

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Журналисты Европы и США словно по указке уничтожают репутацию главы, киевского режима, припоминая все коррупционные скандалы в его окружении.

Политическая система Украины получает серьезный удар. Бывший глава Минобороны потребовал провести выборы, несмотря на военное положение. А западные журналисты словно по указке разрушают репутацию Зеленского, припоминая все коррупционные скандалы в его окружении. Означает ли это, что в Киеве зреет смена власти? Корреспондент «Известий» Александр Якименко разбирался.

Пошумели, и хватит. Инициатор картонного майдана — протестов, которые идут в Киеве и по всей Украине уже месяц, дал отбой. Он утверждает, что своих целей уже добился. Хотя не всех: Михаила Федорова на пост министра обороны никто не вернул. Сам он сразу ушел из инфополя, даже не поблагодарив своих хорошо организованных сторонников.

«Думаю, это было его личное противостояние с Зеленским, вызванное какой-то обидой. Наверное, из-за того, что его так рано уволили с поста министра обороны», — считает французский политолог Филип Терл.

Это мнение большинство западных комментаторов не разделяет, и дело не в личной неприязни. Европейская и американская пресса подозрительно синхронно начала топтаться на репутации Зеленского. Кто бы мог подумать еще хотя бы полгода назад, что на «Би-Би-Си» будут звучать прогнозы, за которые раньше был просто отключили от эфира.

«Это вызов, который, безусловно, может закончиться свержением Зеленского. Является ли именно Михаил Федоров человеком, который может его сменить? По крайней мере, согласно опросам, Федоров может выиграть выборы, если их когда-нибудь проведут», — говорит эксперт по Украине Дэн Джонсон.

С такой оценкой согласны большинство западных изданий по обе стороны Атлантики. Washington Post уверяет: именно на этой неделе политическая система, выстроенная Зеленским, по-настоящему зашаталась. Bloomberg пишет, что активность Федорова, которого публично поддержали крупные еврочиновники, создала новую головную боль для Зеленского. The Wall Street Journal только что крест на нем не ставит. Военные аналитики в студии Sky News рассуждают о шансах главы киевского режима удержать ситуацию под контролем. По сути они прямым текстом намекают, что пора бежать.

«Федоров бросил вызов Зеленскому: он первый, кто зашел так далеко в противостоянии с ним. Никто не знает, как будет ситуация развиваться дальше, но этот день для Зеленского был самым опасным с самого начала полномасштабных боевых действий», — сказал профессор оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк.

Особенно в США все активней говорят о коррупционной дыре, которую сами же и породили, закрывая глаза на выстроенную в Киеве систему. Из-за расследований НАБУ Зеленскому уже пришлось отречься от всех, кто составлял его ближайшее и самое влиятельное окружение. Financial Times прогнозирует: до самого Зеленского остался один шаг.

Увольнение Ирины Мудрой грозит окончательно втянуть Зеленского в коррупционный скандал. Увеличение дел против близких соратников Зеленского снова и снова бьет по его рейтингу и заставляет все сильнее беспокоиться западных партнеров, которые давали миллиарды на поддержание страны и ее армии.

Издание Politico идет еще дальше: там пишут, что Зеленский всегда был номинальным главой государства. Просто он стал слишком сильно мешать некоторым на Западе. Один из помощников главы НАТО тут же это подтвердил, открыто поддержав Федорова на выборах, хотя они еще даже не назначены. Сам Федоров уже собирается лететь в США на встречу с высшими американскими чиновниками, а недавно вернувшийся оттуда посол Украины Олег Шамшур продолжает раскачивать лодку народного недовольства.

«После публикаций пленок Миндича, сколько их уже было, совершенно ясно, что система управления страной при Зеленском потерпела крах. Решения принимаются узким кругом лиц, в котором людей подбирают исходя из лояльности, а не из компетентности… Это безусловных крах», — говорит дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

И только британское агентство Reuters, которое еще называют неофициальным органом печати MI-6, сейчас идет против этого мейнстрима и фактически продолжает поддерживать Зеленского, косвенно давая понять: происходящее сейчас на Украине может быть результатом передела сфер влияния между Лондоном и Вашингтоном.

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