Не представляла себя без воды: 90-летняя пловчиха раскрыла секрет долгой жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ее метод действует лучше любых медитаций.

Регулярные занятия в бассейне и особые дыхательные упражнения стали залогом долгой и активной жизни 90-летней Салли Скотт из Техаса. Об этом сообщило Yahoo.

Пожилая женщина, которая начала плавать еще в детстве, признается, что вода для нее — это не просто физическая нагрузка, а способ справиться со стрессом.

Даже серьезная травма лодыжки, не заставила ее отказаться от тренировок. Салли пыталась вернуться в бассейн, обмотав гипсовую повязку пластиковым пакетом, так как не представляла своей жизни без водных процедур.

Салли Скотт десятилетиями интуитивно практиковала то, что ученые сегодня называют контролируемым дыханием. С ранних лет она тренировалась задерживать дыхание под водой, стараясь проплыть как можно большую дистанцию на одном вдохе.

Эксперты Стэнфордского университета подтверждают эффективность такого подхода. Исследование показало, что пятиминутные дыхательные практики снижают уровень стресса и улучшают настроение эффективнее, чем традиционная медитация.

Акцент на длинных выдохах активирует блуждающий нерв, который отвечает за восстановление организма и нормализацию сердечного ритма.

Помимо плавания, которое врачи называют идеальным упражнением для пожилых людей из-за отсутствия нагрузки на суставы, Салли занимается йогой и посещает занятия с персональным тренером. Она уверена, что движение — это самое важное, что человек может сделать для себя.

Вода обеспечивает естественное сопротивление, укрепляя мышцы и сердечно-сосудистую систему.

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