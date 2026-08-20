«Симпатично, но не стильно»: почему Влад Лисовец против длинных волос у женщин

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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По мнению модного эксперта, красота кроется вовсе не в длине косы, а в гармонично подобранной форме прически.

Стилист Влад Лисовец получил немало хейта, когда публично заявил о нелюбви к слишком длинным волосам. Так сложилось, что именно длину и густоту шевелюры многие дамы считают своим богатством — едва ли не главным украшением, подаренным природой. Тем временем модный эксперт регулярно советует, как говорила героиня Риммы Марковой в «Покровских воротах», «резать к чертовой матери».

Многим поклонникам показалось странным замечание Лисовца по поводу волос, ведь в последнее он и сам носит локоны ниже плеч. На комментарий о необходимости придавать прическе форму вместо того, чтобы просто растить косу до пояса, пришло множество однообразных ответов. Точнее — советов начать с себя, длинноволосого.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Жертва обстоятельств» Влад Лисовец объяснил, что всегда говорил только о женских прическах, и не осуждал, а предлагал альтернативу, которая придала бы всему образу стиля и неповторимости.

«Длинные волосы одной длины — всегда вид Аленушки. То есть это такой очень, в хорошем смысле, древний русский стиль. Сейчас время немножко другое», — заявил Лисовец.

В мире современной моды шевелюра средней длины — это уже довольно неактуально. Кроме того, когда волос на голове слишком много, с ними трудно экспериментировать. По мнению стилиста, далеко не всем представительницам прекрасного пола действительно идут пряди, достигающие бедер или поясницы.

«Какие варианты: либо хвост длинный, либо распущены длинные волосы. Но это надо быть топ-моделью, супервысокой, очень худой, тогда, может быть, это будет смотреться красиво. Во всех остальных случаях смотрится симпатично, но не стильно», — заключил эксперт.

На своем официальном сайте Влад Лисовец объяснял, что волосы до лопаток, каскадированной формы, с челкой и легкой небрежной укладкой смотрятся ярко и естественно, и визуально не нарушают пропорций тела. Он раскритиковал москвичек за однотипные прически — супердлинные волосы на прямой пробор, из-за которых отличить одну от другой невозможно.

Как заявил стилист, в моде сейчас органичное сочетание всех элементов образа и внешности, а среди главных трендов — натуральность, легкая небрежность и эффект отросших корней. При этом даже обладательницам длинных волос стилист рекомендовал придавать форму прядям, потому что она нужна и на длинных волосах.

Ранее в интервью 5-tv.ru Влад Лисовец назвал главные тренды осени 2026 года.

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