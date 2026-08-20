Светлый и добрый символ: Чебурашке исполнилось 60 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Персонаж давно перешел в категорию культурного наследия.

Чебурашке сегодня исполняется очередной год. Точный возраст, правда, не так уж важен. Он давно перешел из детства в категорию культурного наследия. Хотя внешность у героя по-прежнему весьма специфическая — большие уши, короткие лапы и глаза, которым невозможно не поверить. И при этом в лучших друзьях — крокодил. Более универсального дипломата в советской анимации сложно представить. В чем же секрет обаяния Чебурашки? В его день рождения это выяснил корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

— Чемоданы, чебуреки, Чебоксары?

Геннадий изумлен, но он крокодил, ему простительно. А люди в стране, где клевер называют кашкой, а нивяник ромашкой, привыкли ничему не удивляться. Поэтому ушастое мохнатое нечто зашло на ура.

«Он стал первым вот таким персонажем, у которого неизвестна биография, но очень явно выраженный характер. И самое главное, что это беззащитное существо вызывало у детей желание его спасать, охранять, любить», — объяснил популярность персонажа шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Он настолько наивный, прямолинейный, любознательный, и очень часто он выступает таким детским голосом разума, такой маленький мудрец, младенец, устами которого глаголит истина», — вторит ему креативный директор киностудии «Союзмультфильм» Мария Савиных.

Психологи говорят, что Чебурашка, сам того не ведая и не сообщив нам, вобрал в себя все самое светлое. Он очень добрый и милый, а остальное не важно. Да, у него большие уши. И если у школьника большие уши — он видит, что его примут и с большими ушами. Большие глаза, и это сигнал очкарикам — ничего страшного.

«Когда мы проводили опрос у нас в музее, одна девочка сказала: „Он такой добрый, такой маленький, такой беззащитный, что его обязательно хочется взять на ручки“. Другая девочка сказала, что такие большие глаза, что веришь абсолютно», — сообщил креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов.

В конце концов, у него короткие ноги. Автор мультяшного образа Леонид Шварцман в свое время признавался — это как-то само вышло.

«В начале на эскизе у меня были маленькие ножки. А ушки в начале были на голове, как обычно, ушки на макушке, а потом они стали сползать к ушам, как у человека, и увеличиваться в размерах», — рассказывал мультипликатор Леонид Шварцман.

«Вот это первый, оригинальный эскиз Чебурашки, сделанный для мультфильма. Потом плюшевые аналоги появились почти в каждой советской семье, где были дети. Но, честно говоря, было — без слез не взглянешь», — отметил корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

А в чем же тогда дело? А дело в душе. В мельчайших деталях и общем образе.

Это все кусочки гения — и автора Успенского, и мультипликатора Шварцмана, и Клары Румяновой, которую мы почти не видели, но на чьем детско-девчачьем тембре росли.

И вот вырастают наши родители, вырастаем мы, растут наши дети. Чебурашка становится талисманом нашей олимпийской сборной. Да с чего бы?

«У меня, наверное, даже у самой три-четыре Чебурашки можно найти дома в вещах. Поэтому это неотъемлемая часть нашей культуры», — подчеркнула чемпионка России по синхронному плаванию Алина Гайфутдинова.

Может, еще и поэтому Чебурашка пересек границы. В Японии, на родине гениального аниматора Хаяо Миядзаки, в Чебурашке души не чают. А все потому, что история Чебурашки учит: шут с ним, если у тебя большие уши или коротенькие лапки — если есть душа. И ты умеешь дружить.

«Чебурашка — это тот мультяшный герой, на котором мы все выросли. И основные посылы этого мультика — это, конечно, дружба», — указал начальник Центрального спортивного клуба Армии Артем Громов.

Дружба — это очень хорошо, но ведь это все еще и про любовь. Ну потому что — как тебе сказать, Чебурашка? Любим мы тебя.

— Каждому-каждому в лучшее верится, катится-катится голубой вагон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.