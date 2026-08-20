МЧС России поможет потушить пожары в Сербии

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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Из-за бедствия в Белграде выпал пепельный дождь.

В это же время Россия отправила оборудование и оперативную группу на борьбу с пожарами в Сербии. По распоряжению президента РФ Владимира Путина в город Ниш прибыл транспортный Ил-76. В стране сейчас полыхает заповедный лес на площади в четыре тысячи гектаров. Уже прорубили несколько километров противопожарных просек, но этого недостаточно. Пламя распространяется, оставляя после себя выжженную пустыню.

Последствия увидел корреспондент «Известий» в Сербии Сергей Петров.

«Заповедник Делиблатска-Пешчара в Сербии горит уже более двух недель. Первые очаги пожара появились около 2 августа. Пожарные не успевают справляться, не помогают даже пожарные вертолеты. Вот здесь буквально недавно потушили огонь — земля все еще горячая под ногами. Все вокруг в дыму. Этот дым доходит до Белграда, в котором даже выпадал пепельный дождь», — рассказал Петров.

На Балканах днем до плюс сорока, в регионе засуха, в регионе засуха. Ситуация сложная.

И тут произошло знаковое событие. Обратившись за помощью к Москве, дипломаты в Белграде добились разрешения на проход нашего Ил-76 через воздушное пространство Евросоюза. Это первый подобный случай с начала специальной военной операции.

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