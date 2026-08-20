Бойцы ВС РФ восстанавливают линии связи на передовой. Лучшее видео из зоны СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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«Невидимка» помогает быстро выявлять повреждения.
Военнослужащие подразделения связи группировки «Центр» обеспечивают устойчивую связь между штабом и передовыми подразделениями. Оперативность передачи информации критически важна для боевых действий.
Связисты используют прибор «Невидимка» для быстрого обнаружения и устранения повреждений оптических линий связи, что сокращает время работ.
В подразделении также действует команда, способная развернуть высокоскоростной интернет в полевых условиях, обеспечивая бойцов надежной связью. Профессионализм и техническая грамотность связистов поддерживают высокую оперативность и надежное управление войсками на добропольском направлении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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