«Миша в прекрасной форме»: Розанова рассказала о возвращении Ефремова в театр

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Режиссер Никита Михалков собрал звездную компанию артистов, чтобы поставить спектакль по пьесе Максима Горького.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов с большим энтузиазмом готовится к работе над новым спектаклем Никиты Михалкова по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». Об этом на премьере комедийного сериала «ОПГ» рассказала его коллега по будущей театральной постановке — народная артистка РФ Ирина Розанова.

«Нас позвал Никита Сергеевич Михалков. И Мишу Ефремова. Там играют Сережа Гармаш, Елена Яковлева, Миша Пореченков — приглашенные. И я не в труппе театра, я в труппе приглашенных. Вот сейчас мы будем делать «Вассу Железнову», — поделилась Розанова с корреспондентом 5-tv.ru.

В 2020 году Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Его приговорили к восьми годам колонии, позже срок сократили. В апреле 2025 года он вышел на свободу условно-досрочно и вскоре уже блистал на спектакле «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова».

По словам Розановой, ее коллега по сцене полностью восстановил актерскую форму после заключения. Он провел в колонии 4,5 года, но не растерял мастерства. Коллега подчеркнула, что Михаил Олегович бодр, вдохновлен работой и готов к новым сценическим свершениям.

«Миша в прекрасной форме, в замечательном настроении, полон энергии, прекрасно выглядит и очень хочет работать, фонтанирует идеями. Мы вчера собрались командой… Я потом буду рассказывать, когда мы соберем все, пока не могу», — заинтриговала Ирина Розанова.

Как отметила актриса, с партнерами по сцене она привыкла поддерживать дружеские отношения. В отличие от современных артистов, увлеченных соцсетями и другими современными технологиями, старая гвардия по-прежнему проводит время за большим столом, обсуждает успехи в личной жизни и на работе, а потом отправляется на репетицию. А еще снова впускает в свои объятия товарищей, которые катастрофически оступились, но нашли в себе силы вернуться в профессию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов впервые после освобождения снимется в короткометражном фильме. Картина называется «Отец. Еще отец», режиссером выступит Александр Баршак. По сюжету столичный учитель приезжает в Елец, чтобы поставить спектакль в местном театре. Худруком оказывается его родной отец, которого он никогда не видел. Сына сыграет Данила Козловский, а папу — Ефремов. В проекте также примут участие Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

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