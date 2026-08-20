Голое тело и узкие джинсы: Лисовец назвал главные тренды осени 2026 года

Фото, видео: 5-tv.ru

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Соцсети высмеивают мужчин в скинни, да и женщин тоже. Но стилист уверен, что вскоре в брючках-колготках будут ходить все.

Стилист Влад Лисовец назвал три главных тренда наступающей осени в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Жертва обстоятельств». По словам эксперта, в первую очередь модникам и модницам нужно задуматься о прическах и головных уборах, открывающих лицо.

Чтобы окружающие как можно лучше разглядели ваши черты и заглянули в зеркало души, можно либо гладко зачесать волосы назад, либо убрать их от лица с помощью ободка или банданы. Похоже, пришло время отращивать челки и уделять больше внимания уходу за кожей.

Несмотря на скорое похолодание, самым рьяным модникам придется раздеваться. Как отметил Лисовец, второй осенний тренд — это открытое тело, а третий — узкие джинсы. Пока огромное количество блогеров ругают скинни и продвигают оверсайз, Лисовец призывает обтягивать ножки — и женщинам, и мужчинам.

«Открытое тело, несмотря на то, что осень, узкие джинсы. Уже вернулся (тренд) давно. Просто уже надо было давно покупать… Я периодически это делаю (надевает скинни. — Прим. ред.), когда нужно взбодрить свои социальные сети. Потому что когда ты появляешься в колготках с шикарным ногами, и добрые, и злые — все всех это трогает», — поделился стилист.

По словам Лисовца, лет 20 назад первая волна моды на скинни накрыла буквально всех, причем облачались в них обладатели разных форм и размеров — не стеснялись. Тренд возвращается уже третий раз на памяти эксперта, цикл запускается вновь. Так что каждый снова может позволить себе узкие джинсы, компенсируя недостаточный рост высоким каблуком.

«Если у вас ноги не супердлинные, нужен каблук. Если ноги средние, то уже можно и на низком…. Она может быть и на низком, прям тапочки, как балетки, может быть и высокий очень каблук, такой прямо суперлюкс», — добавил Лисовец.

Что же касается мужчин, которым хочется быть в тренде, но совесть не позволяет надеть «колготки», им стилист посоветовал просто подождать. По словам специалиста, мода «очень долго проникает в народ». Но даже заядлый консерватор, когда много раз посмотрит на мейнстрим со стороны, рано или поздно переодевается, уверен Лисовец.

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