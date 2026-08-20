Российское авторское общество требует с фирмы Гуфа 6,5 млн рублей

РИА Новости: РАО подало три иска к фирме рэпера Гуфа на 6,5 миллиона рублей

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Суд уже удовлетворил одно из заявлений и взыскал 440 тысяч рублей за нарушение прав на 11 музыкальных произведений.

Российское авторское общество (РАО) направило в суды разных регионов три иска к ООО «Дома», которое принадлежит рэперу Гуфу (Алексей Долматов. — Прим. ред.). Общая сумма требований превысила 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Суд в Москве уже рассмотрел и полностью удовлетворил один из исков. С ответчика взыскано 440 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 11 произведений семи исполнителей, включая Doja Cat, Drake, Yeat, Future, Juice WRLD, YG, Kamaiyah и Тиму Белорусских. Эти средства направят авторам композиций.

Еще два иска ожидают рассмотрения: в Екатеринбурге — на сумму свыше 4,4 миллиона рублей, в Краснодаре — более чем на 1,6 миллиона. Основание для екатеринбургского иска не раскрыли. По краснодарскому заявители требуют взыскания авторского вознаграждения по лицензионному договору, пеней за просрочку выплат и штрафа за нарушение срока предоставления отчетности.

РАО является аккредитованной организацией, которая управляет правами авторов на коллективной основе.

По данным сервиса «БИР-Аналитик», Долматову принадлежит половина ООО «Дома», еще по 25% — у его сестры Ольги Долматовой и гендиректора Григория Крученкова. Основной вид деятельности компании — организация отдыха и развлечений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что челябинский композитор Александр Незванов подал иск к заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову, более известному как SHAMAN, обвинив его в плагиате мелодии из песни «Россия-мама». По словам Незванова, он узнал мотив в треке исполнителя, после чего проверил документы и подготовил обращение в суд.

Композитор утверждает, что его права подтверждены свидетельством о депонировании и договором с РАО. Сумма иска составила 100 тысяч рублей, так как релиз SHAMAN вышел недавно и не успел принести дивиденды.

Представители Дронова не связывались с Незвановым для урегулирования вопроса. Впрочем, его прошлый иск к народной артистке РФ Надежде Кадышевой суд вернул из-за ошибок в документах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.